Galatasaray ’ın son dakikada kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao’nun aylar önce Portekiz’in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon’un kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Famalicao forması giyen Brezilyalı futbolcu için geçen sezon Sporting Lizbon’un astronomik bir teklif yaptığı ama kabul edilmediği belirlendi. Sporting’in Famalicao’ya genç oyuncunun bonservisinin %50’si için 7.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Daha uygun şartlar

Buna karşın Famalicao’nun o dönemde bu öneriyi değerlendirmeye bile almadığı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferi bu nedenle Portekiz’de şaşkınlık yarattı. Oyuncunun Galatasaray’a daha uygun mali şartlarda transferi büyük bir başarı olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılılar, 200 bin euroya kiraladığı futbolcunun sözleşmesine de satın alma opsiyonu olarak 4 milyon euro yazdırmıştı.

Galatasaray’ın bu transferi bitirmesinde Gustavo Assunçao’nun babası olan Paulo Assunçao’nun eski takım arkadaşı Arda Turan ile yakınlığı ve yine menajer Ahmet Bulut’un devreye girmesi etkili oldu. Assunçao GS TV’ye yaptığı açıklamada Arda Turan’a olan hayranlığını, “Arda Turan’ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid’de iken ben de altyapıdaydım. 12 yaşındaydım.

Beni hatırlar mı bilmiyorum ama Atletico Madrid’de inanılmaz büyük bir idoldü. Hepimizin idolüydü” sözleriyle dile getirdi. Öte yandan Alex de Souza da Instagram hesabından Gustavo Assunçao’yu ve babasını tebrik etti.

Menajer Ahmet Bulut ise “Arda Turan’ın da Gustavo transferinde önemli bir rolü var. Sporting Lizbon, geçen sene bonservisinin yüzde 50’sine 7.5 milyon euro teklif etti, bırakmadılar. Galatasaray önemli bir iş yaptı” açıklaması yaptı. (Skorer)