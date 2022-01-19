Son dakika | Galatasaray haberi: Andriy Shevchenko teklifi açıklandı!

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray 'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde flaş bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray'ın o dönemde henüz Genoa'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Andriy Shevchenko'ya teklifte bulunduğu belirtildi.

Football TV kanallarında da görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Shevchenko, Genoa'dan resmen ayrılmadan önce Galatasaray, kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevini resmî anlamda sürdüren Shevchenko, bu teklifi reddetti.





Galatasaray, 11 Ocak'ta Domenec Torrent'in yeni teknik direktör olacağı kesinlik kazanırken Andriy Shevchenko de 15 Ocak'ta resmî olarak Genoa ile yollarını ayırdı.

Polonya Millî Takımı ve Benfica ile ismi geçen Andriy Shevchenko'nun Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'dan görevi devralabileceği de aktarılmakta.