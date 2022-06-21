Galatasaray 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı.

Gelecek sezon Süper Lig için şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Eyüpspor ilk önemli transferini Galatasaray'dan yaptı. İstanbul ekibi Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşmaya vardı. Alpaslan'ın Eyüpspor'dan senede 10 milyon TL kazanması bekleniyor.

Göztepe 'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Alpaslan Öztürk Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı 16 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Yakup Çınar





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