İtalyan basını, Inter'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in, Galatasaray 'la her konuda anlaştığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu duyurdu.

ALEXIS SANCHEZ İLE HER KONUDA ANLAŞILMIŞ

Başkan Burak Elmas'ın, 'Adaylarla transfer konusundaki bazı gelişmeleri paylaştım' dediği isimlerden birinin Inter'de forma giyen Alexis Sanchez olduğu anlaşıldı.

İtalyan basını, Galatasaray'la görüşmeler yapan ve hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Şilili yıldızın transferinin, Galatasaray'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tehlikeye girdiğini yazdı.

5 GOL ATIP 3 DE ASİST YAPTI

Galatasaray'da yönetimin değişeceği, bu paralelde Torrent'in de gönderilmesinin gündemde olduğu hatırlatılan haberde; Alexis Sánchez'in de alternatif tekliflere yöneldiği belirtildi.

33 yaşındaki oyuncuyu İspanyol ekibi Sevilla da istiyor. Inter formasıyla bu sezon Serie A'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol atıp, 3 de asist yaptı. (Akşam)