Galatasaray , Romanya'da Craiova takımının formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekibin resmi Twitter hesabından ‘Hoş geldin’ mesajıyla bir video paylaşıldı ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Rumen orta sahanın transferi duyuruldu.

Cim Bom'un 24 yaşındaki futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuyla da yıllık 1.1 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.









Hagi'nin takımında yetişti

Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu. Oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, Sarı Kırmızılı formayı giyerek 2026 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

14 kez Romanya forması da giyen Cicaldau'nun, Milli Takım 'da 2 golü var.

Fatih Terim'in detaylı raporlarını inceleyip bir süre izledikten sonra, temposunu, tekniğini ve hırsını beğendiği Cicaldau'nun, takıma dinamizm katacağını düşündüğü için bu transferi istediği öğrenildi.







