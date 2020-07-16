Galatasaray Doğa Sigorta'da şubede yaşanan görev değişiklikleri ve koç Ertuğrul Erdoğan'ın takımda kalmasının netleşmesi ile transfer çalışmaları yeniden hareketlendi. Kadorsundaki birçok önemli ismi kaybeden Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Alex Hamilton ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Maccabi Rishon LeZion forması giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık bir prensip anlaşmasına vardı.





Alex Hamilton, geçtiğimiz sezon Maccabi Rishon LeZion'un en etkili isimlerinin başında gelirken EuroCup'ta bir de haftanın MVP'si ödülünü kazanmayı başarmıştı. Normal sezonun 3. maç döneminde Monaco'ya karşı 22 sayı (10/10 serbest atış), 8 asist, 5 ribaunt, 3 blok ve 2 top çalma ile toplam 38 verimlilik puanına ulaşmıştı ki elde ettiği bu verimlilik puanı, 11 Aralık 2018'den sonra EuroCup'ta ulaşılan en yüksek seviyeydi.



