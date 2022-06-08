Henüz 8 yaşında Galatasaray altyapısına forvet olarak giren, ancak zamanla müthiş bir kaleciye dönüşen Ahmet Batuhan Şen, artık 23 yaşında ve gözü A takımın kalesinde. Sezonu Menemenspor'da kiralık olarak geçiren 1.94 boyundaki genç eldiven, tam 37 kurtarışa imza atarak, bu alanda 1. Lig ve hatta Süper Lig'de en iyi istatistiğe imza attı. Batuhan, gelecek planlarını ve hedeflerini FANATİK'e anlattı:

'Yüzde 100 Galatasarayım!'

"8 yaşında Galatasaray altyapısına forvet olarak girdim. Daha önce hiçbir takımda oynamamıştım. Denemelerde beğenildim. Profesyonel olana kadar Galatasaray'daydım. Yüzde 100 Galatasarayım yani. Ancak uzun boyum nedeniyle 'toptan korkuyor musun, kaleye geç' dediler. Ben de atladım zıpladım hoşuma gitti. Benim olayım buymuş diyerek kaleciliğe devam ettim."

'Oynamak istediğim için gittim'

"16 yaşından beri A takım kadrosundaydım. Uzun süre böyle devam ettim. Ancak oynamak istiyordum. İlk Hekimoğlu Trabzon'a kiralık gittim. Sonra geçen sezon Menemenspor'a gittim. Oynamak istiyordum. Muslera gibi güçlü bir kaleci vardı. Tercih edilmeyeceğimi düşündüğüm için kiralık gitmeyi seçtim."

'Kendime güvenim hep vardı'

"Kendimi geliştirme açısından verimli bir sezon geçirdim. Takım yapısı gereği de bana çok iş düştü. Rakip forvetlerle çok karşı karşıya kaldım. Kendime hep güvenim vardı. Böyle bir şans gelince de bunu en iyi şekilde kullandım. Genel olarak iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum."

'Umarım hedeflerimiz örtüşür'

"2.5 sezondur kiralık gittim ve oynadım. Kamplara dahi gelmek istemiyordum. Çünkü oynama ve kendimi geliştirme isteğim vardı. Bu süre içinde 50-60 maç oynadım. Şimdi Galatasaray'a geri döneceğim. 1 yıl daha kontratım var. Galatasaray'a güçlü dönmek için kiralık gittim. Yine çok iyi kaleciler var. Muslera ve Okan gibi güçlü kaleciler var. 23 yaşındayım ve artık oynamak istiyorum. Umarım iki tarafın hedefleri de örtüşür."

'Muslera'nın katkısı çok fazla'

"Top toplarken de Muslera hayranıydım, 16 yaşında A takıma çıktığımda da... Konuşan, yardım eden bir insan. Taffarel, Fadıl hoca gibi isimlerden çok şey öğrendim. Muslera karakter olarak yardım etmeye açık bir insan. Bana da katkısı çok fazla oldu."

'Yerli kalecilerin eksiği yok'

"Uğurcan çok ekstra sezonlar geçiriyor. Onu çok beğeniyorum. Altay iyi sezon geçiriyor. Ersin Destanoğlu çok erken yaşta Beşiktaş 'ın kalesinde güzel işler yaptı. Doğan Alemdar Fransa'ya transfer oldu. Yerli kalecilerin yabancılardan eksiği olduğunu düşünmüyorum. Bence yerli kalecilere de güvensinler."

'En büyük hayalim Galatasaray'

"8 yaşında Galatasaray altyapısına giren bir çocuğun en büyük hayali Galatasaray'da forma giymektir. Avrupa'ya da elbette gitmek, forma giymek isterim ama dediğim gibi ilk hedefim hep Galatasaray."

Yakup Çınar