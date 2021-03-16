Son dakika Galatasaray haberi! Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed, Luyindama ve Marcao açıklaması...
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Muslera'ya düzenlenen imza töreninde Mostafa Mohamed, Luyindama ve Marcao ile ilgili gelen soru üzerine oyuncuların sözleşme ve transferleri durumunda açıklama yaptı.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Muslera için düzenlenen imza töreninde, bir gazetecinin Mostafa Mohamed, Luyindama ve Marcao'nun sözleşmeleriyle ilgili sorduğu soruya cevap verdi.
Albayrak, Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde bütün opsiyonların Galatasaray lehine olduğunu belirterek "Mostafa Mohamed ile ilgili bütün opsiyonlar Galatasaray'ın elindedir. Allah'ın izniyle Mostafa Mohamed Galatasaraylıdır. Herhangi birr sorun yok. " ifadelerini kullandı.
MARCAO VE LUYINDAMA'DA SONA GELİNDİ
Tecrübeli yönetici aynı zamanda Luyindama ve Marcao'nun sözleşme yenilemeleriyle ilgili olarak ise başkan Mustafa Cengiz'e danışarak "Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah yeni sözleşmeyle ilgili detayları başkanımızın önüne getireceğiz." sözlerini söyledi.