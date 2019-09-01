SON DAKİKA! Galatasaray Florin Andone'yi kiraladı
Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'da müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Falcao'yu İstanbul'a indiren Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın yedeğini de getiriyor. Cim Bom, Florin Andone'yi kiraladı. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki Rumen forvet, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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