Galatasaray'da müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Falcao'yu İstanbul'a indiren Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın yedeğini de getiriyor. Cim Bom, Florin Andone'yi kiraladı. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki Rumen forvet, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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