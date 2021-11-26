Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ülke puanı klasmanında 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya yükseldi.

Türkiye, gruplardaki 5. maçlar öncesi 18. sıraydaydı. Beşiktaş 'ın Ajax'a, Fenerbahçe 'nin ise Olimpiakos mağlup olduğu haftada Galatasaray 'ın Marsilya galibiyetiyle gelen tur bileti Türkiye'yi 18. basamaktan 16. sıraya taşıdı. UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

2023-2024 AÇISINDAN ÇOK KRİTİK

UEFA ülkeler sıralamasında bu sezon sonunda oluşacak sıralama büyük bir önem teşkil edecek. Türkiye eğer bu sezonu ilk 15 ülke arasında bitiremezse; 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ise 3 takım gönderme hakkına sahip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM HAKKI

UEFA ülkeler sıralamsında bu sezonu ilk 15 ülke arasında tamamlayabilirsek eğer bu büyük bir avantaj sağlayacak. Türkiye; 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takımla temsil edilecek.

15 İLE 10 ARASINDA FARK GİDEREK ARTIYOR

UEFA ülkeler sıralamasında 15 ile 10'uncu sırada yer alan ülkeler ise sondan başa doğru sırasıyla şu şekilde: İsviçre, Belçika, Sırbistan, Ukrayna ve Rusya. Rusya topladığı 32 bin 682 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

ZİRVEDE İNGİLTERE BULUNUYOR

UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sıra ise şu ülkelerden oluşuyor: İskoçya, Avusturya, Hollanda, Portekiz, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere. İngiltere listenin en üstünde yer alan ülke konumunda.

HER PUANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa'ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları toplam 15 grup maçından sadece 4 galibiyet çıkartabildi.

Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'u konuk ederken, Galatasaray da İtalya'da Lazio ile liderlik mücadelesi verecek.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI

Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir. Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.

Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir. Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir. Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.Ülke puanı klasmanında an itibarıyla 11 ila 20. sıradaki ülkelerin puanları şöyle:

11- Ukrayna 31.400 12- Sırbistan 29.875 13- Belçika 29.800 14- İsviçre 28.675 15- Yunanistan 25.950 16- Türkiye 25.900 17- Kıbrıs Rum Kesimi 25.875 18- Danimarka 25.875 19- Hırvatistan 25.650 20- Çekya 25.600















