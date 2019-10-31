Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe polemiği bitti

Son dakika haberi: Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında yaşanan polemik sonrası Ali Koç'un sahibi olduğu işletmeyle bağlarını kopardı.

31 Ekim 2019, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe polemiği bitti

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan sicil polemiğinde flaş bir gelişme yaşandı..

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda faaliyet gösteren Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesini resmen feshetti.

Gelişmeyi, Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, gazeteci Candaş Tolga Işık'a aktardı.

Günay, "Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik" açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere Koç grubuna ait olan divan restoranları Türk Telekom Stadyumu'nda hizmet veriyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Ali Koç ile yaşadığı kriz sonrası yönetime, "Sözleşmeyi neden feshetmiyorsunuz? Paranız yoksa ben vereyim, sözleşmeyi feshedelim" teklifi yaptığı ileri sürülmüştü.


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