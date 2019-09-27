Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti.

Galatasaray 1.90 oldu...

Galatasaray - Fenerbahçe maçında ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip, 1.95'lik oran ile ilk oranlar açıklandığında favori konumundaydı. Risk yönetiminin dün güncellediği oranlar ile Galatasaray'ı daha net favori olarak belirleyip Aslan'ın galibiyet oranını 1.85 şeklinde duyurmuştu. Son güncelleme sonrasında Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.90 olarak belirlendi. Derbideki 3.20'lik beraberlik oranı ise 3.15'e çekildi. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı dün yapılan güncellemede 2.70'ten 2.90'a çıkarılmıştı. Bugün yapılan güncellemede ise Sarı-Lacivertlilerin galibiyetine 2.85'lik oran açılmış durumda.

Galatasaray: 1.90

Beraberlik: 3.15

Fenerbahçe: 2.85

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNE CANER İŞBEĞENDİREN'İN YORUMU: İLK YARI 1.5 ALTI 1.42

Geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanında 2 puan bırakan Sarı Kırmızılılar, elbette iç sahada daha farklı bir görüntüye bürünüyor. Buna ek olarak mücadelenin bir derbi niteliği taşıyor olması taraftarlar nezdinde de daha yoğun bir ilgiye sebep oluyor. Sarı Lacivertliler’in ise son yıllardaki derbi kültürünü ve performansını atlamamak gerek. Fenerbahçe en kötü dönemlerinde bile derbilerde daha farklı bir oyun ortaya koydu. İki taraf da kaybetmemeyi öncelikli hedef olarak gördüğünden, derbinin kontrollü ve düşük tempoda başlaması olası görünüyor. İki takım arasında oynanan son 15 derbi maçında da görüldüğü gibi, bir kez daha ilk 45 dakikada 2 gol çıkmasını beklemiyorum.

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