Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçların heyecanı yaşanacak. TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın en önemli maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Haftanın görev alan hakemleri şöyle:
25 Eylül Cuma
20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
26 Eylül Cumartesi
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
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27 Eylül Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
28 Eylül Pazartesi
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)