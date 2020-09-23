Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig 3. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek...

23 Eylül 2020, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçların heyecanı yaşanacak. TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın en önemli maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Haftanın görev alan hakemleri şöyle: 

25 Eylül Cuma 

20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

İlgili Haberler
Ali Palabıyık kimdir?

27 Eylül Pazar 

13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)   

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi 

20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)


İlgili Haberler
Galatasaray - Fenerbahçe ne zaman saat kaçta canlı?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...