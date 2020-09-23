Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçların heyecanı yaşanacak. TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın en önemli maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Haftanın görev alan hakemleri şöyle:

25 Eylül Cuma

20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

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27 Eylül Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi

20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)







