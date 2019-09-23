Son dakika.. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oranı

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip, 1.90'lık oran ile favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.20 oran açıldı.

Fenerbahçe'nin olası galibiyet için belirlenmiş oran ise 2.70.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için belirlenmiş en cazip oran ise 2.5 altı bahsi olarak görülüyor. Belirlenen oran 2.00. 2.5 üstü oynayanlar ise 1.50'lik oran ile kazanç sağlayabilir.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tek maç

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tek maç ve canlı bahis seçenekleri de mevcut. Derbiye kadar oranların değişkenlik göstermesi de muhtemel.

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