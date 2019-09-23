Son dakika.. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oranı
Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Ev sahibi ekip Galatasaray favori. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 2.5 altı oranı da hayli cazip! Galatasaray - Fenerbahçe randevusu için 'tek maç' ve 'canlı bahis' seçenekleri de mevcut.
Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip, 1.90'lık oran ile favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.20 oran açıldı.
Fenerbahçe'nin olası galibiyet için belirlenmiş oran ise 2.70.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı için belirlenmiş en cazip oran ise 2.5 altı bahsi olarak görülüyor. Belirlenen oran 2.00. 2.5 üstü oynayanlar ise 1.50'lik oran ile kazanç sağlayabilir.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tek maç
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tek maç ve canlı bahis seçenekleri de mevcut. Derbiye kadar oranların değişkenlik göstermesi de muhtemel.
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