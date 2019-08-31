SON DAKİKA! Galatasaray Falcao transferini açıkladı

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Falcao transferinde son dakika... Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, mutlu sona ulaştı.

Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelcecek.

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Galatasaray, Falcao transferini günler öncesinde hazırlanan özel video ile duyuracak. UltrAslan'ın tarihinin en büyük transfer karşılamasını Falcao ile yapacağı öğrenildi. Galatasaraylı taraftarların, havalimanına akın etmesi bekleniyor.

GALATASARAY AÇIKLADI

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nun transferi için oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr

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