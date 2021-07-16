Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da transfer hareketliliği yaşanıyor. PSV maçı öncesi sol bek transferini bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Leeds United'dan ayrılan Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski'nin transferinde önemli bir yol kat etti. Alioski ile uzun süredir görüşen Galatasaray'ın Makedon oyuncu ile kesin olarak anlaşmasına rağmen transferi açıklamaması 29 yaşındaki sol bekin menajeri Dino Lamberti'yi kızdırdı.

3 yılda toplam 8.25 milyon Euro!

Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri Lamberti ile masaya oturan Galatasaray Yönetimi, 3 yıllık sözleşme sundu. Sarı Kırmızılı ekip kurmayları, Alioski'ye sırasıyla 2.5 milyon Euro, 2.75 milyon Euro ve 3 milyon Euro önerdi. Galatasaray'ın 3 yılda toplam 8.25 milyon Euro garanti ücret + imza parası önerisi Alioski cephesinde kabul gördü. Sarı Kırmızılı ekibin Alioski'nin menajerine de hatırı sayılır bir komisyon ücreti önerisi yaptığı öğrenildi.

Kuzey Makedonya formasıyla EURO 2020'de de boy gösteren 29 yaşındaki sol bekin ismi Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılıyor.

Kurzawa'dan haber beklenmesi Lamberti'yi kızdırdı!

Galatasaray’da savunmanın soluna yapılacak takviye konusunda karar anına gelindi. Kurzawa’nın kiralanması için PSG ile anlaşılsa da oyuncuyla orta yol bulunamadı. Kurzawa'dan gelecek karara göre Alioski'ye resmi imzayı attırmayı planlayan Galatasaray, 29 yaşındaki Makedon sol bekin menajerinin restiyle karşı karşıya geldi.

Resmi imzaların atılmamasına tepki gösteren Alioski’nin menajeri Lamberti, oyuncusuyla ilgilenen diğer kulüplerle görüşmelere başladı.

Son olarak Leeds United forması giyen Alioski'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Yönetimin sol bek işini daha fazla uzatmamak ve Alioski’ye Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için tüm şartları zorlayarak anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

FANATİK ÖZEL