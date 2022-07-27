Son dakika! Galatasaray Evander ile anlaşmaya vardı

Galatasaray 'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya'ya giden sarı-kırmızılılar 2 transfer için kesenin ağzını açtı. 10 numaralı futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlayan Aslan, 6 numara bölgesi için ise teklifine 500 bin euro zam yaptı.

2 FUTBOLCU İÇİN GAZA BASTI

Galatasaray orta saha ve 10 numara transferi için noktayı koymaya hazırlanıyor. Cim-Bom, 10 numara için Midtjylland’da forma giyen Evander’in işini bitirmek için kararlı görünürken, Fredrik Midtsjö için de zam yapmayı düşünüyor.

3+1 YILLIK ANLAŞMA

24 yaşındaki Brezilyalı Evander ile 3+1 senelik anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibine yaptığı 5 milyon 250 bin euroluk teklifi yukarı çıkarma kararı aldı. Galatasaray’ın bonuslarla beraber daha cazip bir teklif sunacağı belirtildi.

Midtjylland’ın 8 milyon euro istediği tarafların, 6.5 milyon euro civarında anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

MİDTSJÖ İÇİN 500 BİN ZAM

Cim-Bom’un orta alana düşündüğü Fredrik Midtsjö için de sıcak gelişmeler yaşandığı belirtildi. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için 28 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar bu rakama 500 bin euro daha zam yaparak 3 milyon euro önerdi.

Norveçli oyuncu, kulübüne Galatasaray’da oynamak için rest çekerken, AZ Alkmaar’ın bir sene daha kontratı bulunan orta saha oyuncusunu satmaya sıcak baktığı bildirildi. Diğer taraftan 6 numara için de William Carvalho ve Ndombele de hedefteki isimler arasında... (Skorer)