Galatasaray U19 takımında bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Eren Aydın Sarı-Kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sezon 9 maçta 13 gol atan 18 yaşındaki golcü Eren Aydın'la 2024 yılına kadar Galatasaray forması giyecek.

Genç oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray Akademi Direktörü Ali Yavaş'ın huzurunda profesyonel sözleşmeye imza attı.

Eren Aydın kimdir?

2003 İstanbul Kartal doğumlu olan Eren Aydın futbola Darıca Gençlerbirliği'nde başladı. 2016 yılında Kartalspor'a amatör olarak transfer olan forvet 2019 yılında ise Galatasaray alt yapısına kazandırıldı. 1.81 boyundaki golcü oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta oynayabiliyor.