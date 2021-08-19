Sol bek transferi için uzun süredir Emre Taşdemir ve Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Giresunspor, transferde mutlu sona ulaştı. Bugün öğleden sonra Giresun’a gelen ve Yeşil Beyazlı takımla anlaşan Emre Taşdemir, akşam takımla birlikte ilk antrenmanına da çıktı.

Emre’nin transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz Galatasaray’dan sol bek oyuncusu Emre Taşdemir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yeri verildi.









Öte yandan, yeşil beyazlı ekip, Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan Yeni Zelandalı 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joseph William Champness ile de sözleşme imzaladı.







