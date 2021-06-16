Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini açıklayan Galatasaray iç transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcu ile daha anlaşmaya vardı.

Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in onay verdiği Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatma kararı aldı.

Ömer Bayram ve Emre Taşdemir bugün yeni sözleşmeye imza atacaklar. Galatasaray bu iki transferi akşam saatlerinde açıklayacak.

Ömer Bayram geçen sezon 37 maçta forma giyerek 3 asist yapmıştı. Emre Taşdemir ise 12 karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL