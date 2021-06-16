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Son dakika | Galatasaray Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı açıklayacak

Galatasaray sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la resmi sözleşme imzaladı. İki transfer bugün açıklanacak.

16 Haziran 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı açıklayacak

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini açıklayan Galatasaray transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcu ile daha anlaşmaya vardı.

Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in onay verdiği Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatma kararı aldı.

Ömer Bayram ve Emre Taşdemir bugün yeni sözleşmeye imza atacaklar. Galatasaray bu iki transferi akşam saatlerinde açıklayacak.

Ömer Bayram geçen sezon 37 maçta forma giyerek 3 asist yapmıştı. Emre Taşdemir ise 12 karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL

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