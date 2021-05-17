Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Efe Güven’e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz." denildi. Açıklamada, Efe Güven’in sarı-kırmızılı takımın başındaki performansı hakkında bilgi verildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın genç çalıştırıcı yönetiminde 2018-2019 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yarı final, FIBA Avrupa Kupası’nda çeyrek final oynadığı belirtildi.

Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda ise Türkiye Ligi’nde 6 sezon sonra final oynadığı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde ise çeyrek finalde mücadele ettiği aktarıldı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başantrenörlük görevine 2018 yazında getirilen Efe Güven, ilk sezonunda takımımızla Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarı final oynarken EuroCup Women'da çeyrek finale kalma başarısı göstermişti. Koronavirüs pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunda ise Kadınlar Basketbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak bir sonraki sezon EuroLeague Women'da oynama hakkı kazandı.

Geride bıraktığımız sezonda ligde ve Avrupa’da iddialı bir takım yaratan Efe Güven, ligde normal sezonu ikinci tamamladı. Altı sezon sonra takımımız ligde final etabına yükseldi. EuroLeague Women'da ise çeyrek final etabında boy gösterdi.

Efe Güven’e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz.



