SON DAKİKA | Galatasaray, Doumbia transferinde sona geldi
Son dakika haberi... Orta saha transferi adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Sporting forması giyen Idrissa Doumbia'nın transferinde sona geldiği ve transferin birkaç gün içinde resmen sonuçlanacağı belirtildi. Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'in yeni sezon planlarında yer almayan Doumbia'nın Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
Orta saha transferi adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Sporting'in 22 yaşındaki orta sahası Idrissa Doumbia'nın transferini bitiriyor. Portekiz basınından A Bola, Doumbia'nın net şekilde Sporting'in hocası Ruben Amorim'in planları arasında yer almadığını belirtirken oyuncunun ayrılmasının da kesin olduğu aktarıldı.
A Bola'ya göre Doumbia için Almeria ve Galatasaray ile görüşmeler yürütülüyordu. Son birkaç günde hızlanan görüşmeler neticesinde Galatasaray'ın transferde sona geldiği aktarıldı. Oyuncunun da Galatasaray forması giymek istediği belirtilmişti.
22 yaşındaki ön libero, Avrupa'da ilk olarak Anderlecht forması giydikten sonra 2018'de Rus ekibi Akhmat Grozny'ye satılmış sonrasında da 3.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'e transfer olmuştu.