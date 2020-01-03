Son dakika transfer haberi... Galatasaray’a Diego Godin iddiası... Atletico Madrid savunmasında uzun yıllar büyük işlere imza atan, dünyanın en kaliteli stoperlerinden biri olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın transfer gündemine girdi. Luyindama’nın milli takımda sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına geçen Galatasaray’ın, teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Godin’i renklerine bağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sezon başında Atletico’daki kontratının sona ermesiyle Inter’e imza atan 33 yaşındaki futbolcu, çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray’ın planı, deneyimli savunmacıyla anlaştıktan sonra bonservis veya kiralama konusunda İtalyan kulübünü ikna etmek.

Muslera ve Falcao avantajı

Diego Godin, Atletico Madrid’in en parlak günlerinde Radamel Falcao ile birlikte forma giydi. Godin ayrıca Fernando Muslera’nın vatandaşı ve Uruguay Milli Takımı’nda en fazla görev yapan isimler arasında yer alıyor. Hatta adı tekrar Galatasaray’la anılan Arda Turan da, Atletico Madrid’de Godin’le birlikte oynamıştı.

Kesenin ağzını açacaklar

Sarı-Kırmızılılar, Diego Godin’in aklını yüksek bir yıllık ücret karşılığında çelmeyi hedefliyor. Yeni bir yapılanma sürecine giren ve bu sezon İtalya Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen İtalyan kulübünün, tarafların uzlaşması halinde bu transfere büyük bir engel çıkarmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş

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