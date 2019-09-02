SON DAKİKA! Galatasaray Diagne transferini açıkladı

Galatasaray, Falcao ve Florin Andone transferlerinin ardından, Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiralıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Diagne'nin transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.

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