Avrupa Ligi'ndeki Lazio deplasmanında grup liderliği için sahaya çıkacak olan Galatasaray 'ın gündemdeki diğer maddesi ise transfer olacak. Sarı-Kırmızılılar, İtalya'ya kalabalık bir yönetici grubuyla gidecek. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kurmaylarıyla birlikte Dennis Man transferinin detaylarını görüşmek üzere Parma ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübünün sezon başında 13 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu genç Rumen'le ilgili olarak, yavaş yavaş Sarı-Kırmızılılar'ın planladığı seviyeye yaklaştığı belirtiliyor. Elmas işte bu görüşmede pazarlıklara son şeklini vermek ve teknik patron Fatih Terim'in çok istediği bir genç yeteneği daha Galatasaray kadrosuna katmayı hedefliyor.

Üst üste kesik yiyince...

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen 23 yaşındaki solak yıldız Dennis Man, 11 milyon Euro'ya transfer olduğu Parma'da bu sezon sıkıntılar yaşıyor. Özellikle 5 hafta üst üste kesik yedikten sonra hocasıyla ters düşen Rumen futbolcu, son iki maça ilk 11'de başlasa da 90 dakikayı tamamlayamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservisi gözden çıkarırken, bunu da uzun vadeli taksitler halinde ödemenin formülünü arıyor.







