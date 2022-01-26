Galatasaray , geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin ile yollarını resmen ayırdı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yedlin, Sarı Kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle skor katkısı verdi.

Galatasaray'da geçirdiği 1 yılda beklentilerin altında kalan tecrübeli sağ bek, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı. ABD'li oyuncunun dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'ye imza atması bekleniyor.

Sezon başında rahatsızlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, uzun zamandır takımla idmanlara katılıyordu. 30 yaşındaki futbolcunun Yedlin'in ayrılığı sonrası lisansının çıkarılması ve sezonun kalan bölümünde Sarı Kırmızılı formayı terletmesi bekleniyor.







