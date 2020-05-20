SON DAKİKA! Galatasaray corona virüs testi sonuçlarını açıkladı

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüs testi sonucunda teknik kadroda bir ismin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara 6 gün ara verilmişti.

Sarı kırmızılılar, bugün gerçekleştirdiği corona virüs testi sonuçlarını açıkladı ve teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanların corona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Cim Bom yarın antrenmanlara başlayacak.

İşte Galasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanemizin katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibariyla başlayacaktır.