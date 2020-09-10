SON DAKİKA | Galatasaray, Clement Grenier ile görüşüyor

Galatasaray'da Etebo transferine rağmen orta sahaya bir takviye daha yapmak adına arayışlar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Rennes'in başarılı orta saha oyuncusu Clement Grenier için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. But Football Club, Grenier'nin bu yaz takımdan ayrılabileceğini belirtirken oyuncu için Bordeaux'nun ve Türkiye'den bir takımın devrede olduğunu belirtmişti. Fransız gazeteci Manu Lonjon ise geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Fransız oyuncu için temaslarda bulunduğunu aktardı.

Rennes'in orta saha rotasyonundaki isimler nedeniyle yeni sezonda forma şansı bulması zor gözüken Grenier'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Olimpik Lyon altyapısında yetişen Grenier, daha sonra Lyon, Roma, Guingamp formaları giymiş ve 2018'de 4 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar da 5 kez Fransa Milli Takımı forması giymeyi başardı.