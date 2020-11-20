Son dakika | Galatasaray bir sakatlık şoku daha!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği ifade edildi.

Kayserispor maçı öncesi sakat ve corona virüs testleri pozitif çıkan isimler:

Sakatlar:

Emre Taşdemir

Luyindama

Radamel Falcao

Etebo

Fernando Muslera

Corona virüs:

Arda Turan

Elabdellaoui

Ryan Babel

İsmi açıklanmayan 2 futbolcu