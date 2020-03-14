SON DAKİKA! Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig’in 26. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken, Beşiktaş 43 puanla 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray taraftar desteğinden yoksun olsa da kazanıp şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş ise lige havlu atmamak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Türkiye'nin beklediği dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev derbi öncesi futbolseverler, yayıncı kuruluşa derbinin şifresiz izlenebilmesi için baskı yaparken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.

Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

beIN SPORTS şifresiz izlenecek mi?

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını nedeniyle, Avrupa'nın önemli ligleri ertelenirken, Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV 2 hafta, Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise corona virüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladılar.

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.

beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu. Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkanı bulamayacak.