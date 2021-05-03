SON DAKİKA | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin İddaa oranları açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin İddaa oranları da belli olurken ev sahibi Galatasaray, favori olarak gösterildi.
8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç şampiyonluk yarışı adına büyük önem taşımakta. 37 maçta 75 puana sahip ev sahibi Galatasaray, 37 maçta 81 puana ulaşan rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyecek. Son derece kritik mücadele öncesinde İddaa oranları da belli oldu.
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Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları belli olurken ev sahibi Galatasaray, favori gösterildi.
Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları şu şekilde:
▪️ Galatasaray: 2.20
▪️ Beraberlik: 2.95
▪️ Beşiktaş: 2.40