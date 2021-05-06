SON DAKİKA | Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de heyecan dorukta... Lider Beşiktaş , en yakın takipçilerinden biri olan Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk düğümünün çözümü niteliğinde olacak maçta siyah beyazlılar galip gelirse şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemiş olacak. Galatasaray galip gelmesi durumunda ise sarı kırmızılılar şansını artırmış olacak. Beşiktaş'a, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farktan ötürü beraberlik bile büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir öneme sahip derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE MAÇINA FIRAT AYDINUS

Fenerbahçe ise deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakalayarak tehlikeli bölgeden kurtulan Ankara ekibi son haftalardaki puan kayıpları sonrasında tekrar düşme hattına girdi. İki takım için de önemli bir puan savaşı olacak. Bu kritik mücadelede ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

ÇAKIR'LA GALATASARAY ÜSTÜN

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan 9 maçta görev aldı. Bu maçlarda 5'ini Galatasaray, 3'ünü Beşiktaş kazanırken, bir maç da eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Beşiktaş

Galatasaray 4-2 Beşiktaş

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Galatasaray 3-2 Beşiktaş









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Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:

Erzurumspor-Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

Sivasspor - Başakşehir (Ali Palabıyık)

Kayserispor-Gaziantep (Ümit Öztürk)

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

Hatayspor-Denizlispor (Erkan Özdamar)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Özgür Yankaya)

Göztepe-Konyaspor (Arda Kardeşler)

Trabzonspor-Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

Galatasaray-Beşiktaş (Cüneyt Çakır)