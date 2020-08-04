SON DAKİKA | Galatasaray, Bernard Mensah ile anlaştı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Galatasaray'ın oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve Kayserispor ile de görüşmeleri olumlu şekilde sonlandıracağı aktarıldı.

GHANASoccernet.com'un özel haberine göre Galatasaray, Mensah ile anlaşmayı tamamladı. Bir süredir Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan oyuncu için hem Kayserispor hem oyuncu ile devam eden görüşmelerde sona gelindiği aktarıldı.

Maicon'u Al Nassr'a satan Galatasaray, buradan elde ettiği gelirle Bernard Mensah'ın bonservisi alma noktasına önemli bir avantaj sağlarken oyuncunun ardından Kayserispor ile de görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonlandırılacağı belirtildi. Kayserispor'un, Atletico Madrid'den 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mensah için İspanyol kulübüne ödemesi gereken taksitler olduğu iddia edilmekteydi.

Bu sezon Kayserispor ile Süper Lig'de 25 maça çıkan Ganalı oyuncu; 5 gol, 8 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.