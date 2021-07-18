Son dakika! Galatasaray, Berkan Kutlu için haber bekliyor

Cim Bom, Alanyaspor 'da yıldızını parlatan Berkan Kutlu için Akdeniz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Ancak Turuncu Yeşilliler'in, henüz bir geri dönüş yapmadığı belirtildi. Galatasaray ise bir an önce 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.







