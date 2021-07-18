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Son dakika! Galatasaray, Berkan Kutlu için haber bekliyor

Galatasaray, Alanyaspor'da yıldızını parlatan Berkan Kutlu için Akdeniz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ve Akdeniz ekibinin cevabını beklemeye geçti.

18 Temmuz 2021, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray, Berkan Kutlu için haber bekliyor

Cim Bom, Alanyaspor 'da yıldızını parlatan Berkan Kutlu için Akdeniz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Ancak Turuncu Yeşilliler'in, henüz bir geri dönüş yapmadığı belirtildi. Galatasaray ise bir an önce 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


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