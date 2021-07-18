Son dakika... Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı
Son dakika... Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, milli futbolcu Berkan Kutlu'nun transferi için kulübü Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin Alanyaspor’un yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.
Galatasaray , Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'nun transferinde sona yaklaşıyor.
Sarı kırmızılı kulüp, transfer listesinden bulunan milli futbolcu 23 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Alanyaspor’un yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
42 maçta 5 gole katkı yaptı
İsviçre doğumlu olan başarılı orta saha, 2020 yılında transfer olduğu Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 42 karşılaşmada yer aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Yakup Çınar / Fanatik Özel