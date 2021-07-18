Son dakika... Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı

Galatasaray , Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'nun transferinde sona yaklaşıyor.

Sarı kırmızılı kulüp, transfer listesinden bulunan milli futbolcu 23 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Alanyaspor’un yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.









42 maçta 5 gole katkı yaptı

İsviçre doğumlu olan başarılı orta saha, 2020 yılında transfer olduğu Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 42 karşılaşmada yer aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Yakup Çınar / Fanatik Özel