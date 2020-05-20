SON DAKİKA! Galatasaray Batuhan Avcı’yı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Batuhan Avcı’yı kadrosuna dahil etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turuncu-lacivertli formayı giyen Batuhan Avcı’nın yeni sezonda Galatasaray HDI Sigorta forması giyeceği bildirildi.

Efeler Ligi’nin 2019-2020 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydiği kaydedilen paylaşımda, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.