Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

İşte PFDK'nın açıklaması...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2021 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,