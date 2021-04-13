Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz GSTV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Son dönemde yapılan hakem hatalarını eleştiren Cengiz MHK Başkanını istifaya davet ederken, geçen yıl Onyekuru'ya yapılan hareketle ilgili olarak "Bu nasıl kansızlık ya! Sivasspor'da tribüne 6 işareti yapan Ziya isimli oyuncunun Onyekuru'ya yaptığı harekete devam kararı verdiler." ifadesini kullandı.

Mustafa Cengiz'den sert açıklamalar...

Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Aşmış onu artık

"Maçları yarım bırakıp çıktım"

Boş kaldığım anda dinlenmeye geçiyorum. Daha çok kendi takımımın maçını izlerim, diğer takımların maçını izlemem ama başkan olduğumdan beri diğer takımların maçlarını da izliyorum. Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçı yarım bırakıp çıktım. Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem.

"Hakemler içinde gruplaşma var"

Türkiye'de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme.

"Böyle bir militan bir hakem dünyada yok"

Var bazıları atıyor kendilerini. Kerem kendini toparlamaya çalışıyor, toparlayamıyor. Ben burada Ali Palabıyık'a kızamam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa ısrarla bir karar verdiriyor. Böyle bir militan bir hakem dünyada yok. Rica ediyorum açıklama yapacaklarsa bütün VAR konuşmalarını canlı yayında versinler. Küfür hakaret varsa veremiyoruz diyemiyorlarsa o na bişey diyemem. Sen hangi mantıkla böyle bir karar veremezsin. Toplumsal tepkiye neden olacak bir karar veremezsin. Hakemlere buradan söylüyorum VAR'ın esiri olmayın. Kurallara göre karar verin. Covid nedeniyle toplum gergin, onlara zarar vermeyin. Allah aşkına şunu yapmayın

"Kerem'i cinler mi uçurdu?"

Jaap Uilenberg'in mentor olduğunu söylediler. Hakemlere destek için burada olduğunu, karar verici olmadığını belirttiler. Kerem'i cinler mi uçurdu? Kaleciye bak, Karagümrüklü oyunculara bak. İtiraz etmiyorlar.

Yedlin'in pozisyonu...

Yedlin'in pozisyonunda vuruyor, ayağını da uzattığını görüyorlar. Fakat VAR ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekim hareketi olarak gösteriliyor. Bunu hayatın doğal akışı olarak gösteriyorlar. Bundan sonra orta hakeme değil VAR'a bakın? Telefon giriyor mu VAR odasına? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum...

"Bu nasıl kansızlık ya!"

Galatasaray - Sivas maçı | Onyekuru - Ziya pozisyonu

Bu da hayatın doğal akışı evet. Ali Şansalan, geçerken vurdu diyor. Kusura bakmayın diyor. Pandomim yapıyor. VAR'da da Ali Palabıyık var. Bu nasıl kansızlık ya! Sivasspor'da tribüne 6 işareti yapan Ziya isimli oyuncunun Onyekuru'ya yaptığı harekete devam kararı verdiler.

"Siz VAR tiyatrosu dediniz ama VAR organı var"

Beni anlayan hakem yorumcuları da olacaktır. Yeni bir organ oluşuyor. MHK'nın içinde bir VAR organı oluştu. Artık maçların sonucunu orta hakemler yerine VAR hakemleri belirlemeye başladı. Şuanda VAR hakemliği, yardımcısı ve teknik heyet dahil, çimlerdeki hakemlerden daha etkin hale geliyor. Başka ülkelerde yanlışı düzenlemek için çalışıyorlar. Siz VAR tiyatrosu dediniz ama VAR organı var. Giderek de kemikleşiyor.

İrfan Can Kahveci pozisyonu

İrfan Can Kahveci'nin dün akşam yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem, ne yardımcı hakem, ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar.

Hatayspor - Galatasaray | Kamara - Şener pozisyonu

Bu pozisyon için Kamara'nın bile içinin rahat olduğunu düşünmüyorum. Kamara, Şener’e yumruk atıyor. Maçın hakemi yumruğu görüyor ve VAR ile konuşuyor. Siz nasıl bu kadar kötü insanlarsınız? Bunu bizim lehimize de yapsa utanırım ve hakem hata yapmış derim. Bizde ahlaki bir erozyon var.

"MHK görevini yapmıyor"

MHK görevini yapmıyor. Çocukluğundan beri bir takım taraftarı olduğunu da biliyorum. Ama kararlarını etkiliyorsa, duygularını etkiliyorsa hakemlerin yazıklar olsun. MHK'nin artık bu hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum. Hakemler çünkü istedikleri gibi davranıyorlar.

"Serdar Tatlı oradan ayrılsın"

MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Üst üste 5 haftadır bize, 5 haftadır da rakiplerimizin lehine hata yapılmıyorsa burada kötü niyet ararım. Bizim maçtan sonra bile Falcao'yu attılar. Bence artık gücünü yitirdi MHK! Suat Arslanboğa başka takıma hata yapınca sözleşmesi fesh edildi. Bize yapılınca neden edilmiyor.

"Ayrı bir yayın sözleşmesi yapmak istiyoruz"

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları doldurmuyor, 2-3 takım dolduruyor. Benim yarattığım hasılat 40 milyon. Sen benden alıp, Anadolu kulüplerine veriyorsun. O zaman ben, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak ayrı bir yayın sözleşmesi yaparız derim. Fenerbahçe'nin böyle bir beklentisi yoksa bir şey diyemem. Yayın hakkının artırılması gerek. Bizim hakkımızın verilmesi gerek. TFF bunu demez, tekme atan Ziya bunu demez.

"Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi"

Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum.

Çok doluyum ama kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Korktuğumu zannediyorlar. Haksızlıktan, iftiradan korkarım. Yanlış yaptıysam özür dilerim, bu beni küçültmez. Ne TFF, ne MHK, ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş'ın mücadelesinden korkmuyorum. Yandaşlar beni bin kere kanser ederler.