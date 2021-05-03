Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi.

Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği belgeye FANATİK ulaştı...

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