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Son dakika.... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday oluyor

Son dakika haberi... Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Son dakika.... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday oluyor

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi.

Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği belgeye FANATİK ulaştı...

FANATİK ÖZEL

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