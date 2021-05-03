Son dakika.... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday oluyor
Son dakika haberi... Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi.
Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği belgeye FANATİK ulaştı...
FANATİK ÖZEL
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