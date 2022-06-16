Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini söylerken, "Mevcut sorunların içinden çıkmanın en iyi yolu aynı potada eritmektir. Sanıyorum öyle olacak" dedi.

Yeni teknik adam ile ilgili de konuşan Özbek, " Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.







