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Son dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni teknik direktör konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2022, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini söylerken, "Mevcut sorunların içinden çıkmanın en iyi yolu aynı potada eritmektir. Sanıyorum öyle olacak" dedi.

Yeni teknik adam ile ilgili de konuşan Özbek, " Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. 


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