Son dakika! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Valentin Rosier açıklaması!
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile anlaşmasının ardından "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" açıklaması yapması sarı kırmızılı yönetimi rahatsız etti. Başkan Burak Elmas, transfer ile ilgili konuşarak "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" diyerek transfere netlik kazandırdı.
Beşiktaş 'ta geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier için Beşiktaş harekete geçmiş, daha sonra da Galatasaray devreye girmişti.
Genç futbolcu için kulübü Sporting Lizbon ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılılar, Fransız futbolcunun "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" tweet'inin ardından bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
BURAK ELMAS RESMEN AÇIKLADI
Konuyla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Biz, 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" diyerek bu transfere noktayı koydu.
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.