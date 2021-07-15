Beşiktaş 'ta geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier için Beşiktaş harekete geçmiş, daha sonra da Galatasaray devreye girmişti.

Genç futbolcu için kulübü Sporting Lizbon ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılılar, Fransız futbolcunun "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" tweet'inin ardından bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.





BURAK ELMAS RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Biz, 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" diyerek bu transfere noktayı koydu.

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.



