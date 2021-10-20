Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği - TFF görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Elmas "Son haftalarda birçok takımın hakemlerle ilgili yaşadığı sıkıntından sonra bugün TFF ile Kulüpler Birliği olarak bu konuları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın açıklamaları...

"MHK ve diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Son haftalarda birçok takımın hakemlerle ilgili yaşadığı sıkıntından sonra bugün TFF ile Kulüpler Birliği olarak bu konuları konuştuk."

Yabancı hakem konusu...

"Umarım bugünkü toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu, hakemlerin adil yönetimini sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda çözebiliriz.

Yabancı hakem konusu ben toplantıda olduğum sırada geçmedi. Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili de bir konuşma olmadı. İsimler üzerinden ilerlemememiz gerekiyor. Bozuk bir sistemin başındaki kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini hepimiz gördük."

Melo açıklaması...

Felipe Melo idddialarının sorulmasını üzerine ise Elmas "Felipe Melo haberini okumadım." şeklinde görüş bildirdi.