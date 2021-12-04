Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantısı Salonu’nda açıklamalarda bulundu. Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, kulübün Yönetim Kurulu değerlendirme ve kararlarını, kamuoyu ile paylaştı.

GALATASARAY BAŞKANI BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI...

"Buralara çıkmak beni mutlu etmiyor"

"Göreve geldiğimiz günden itibaren basın önüne çıkmamaya, maçlardan sonra demeç vermemeye, temsil makamı olduğumuza vurgu yapmak istedik. Şunu belirtmek isterim ki buralara çıkmak beni mutlu etmiyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren basın önüne çıkmamaya, maçlardan sonra demeç vermemeye, temsil makamı olduğumuza vurgu yapmak istedik. Şunu belirtmek isterim ki buralara çıkmak beni mutlu etmiyor."

"Bugün bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak gibi beklentilerin olduğunu biliyorum ama bunların etkisi çok kısa. Bugün böyle bir beklentiniz varsa bunu göremeyeceksiniz. Bizim amacımız popüler olarak değil, Galatasaray için doğruları yaparak bu koltuktan ayrılmak. Ben Galatasaraylıyım. Her hareketimin hesabını önce kendi Galatasaraylılığıma, sonra camiaya ve taraftara veriyorum."

"Yaptığım açıklamaların arkasındayım"

"Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, cezaları ve ödülleri eşit şartlarda aldığı bir federasyon istiyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı takımlara, kişilere verdiği, vermediği cezalar önemlidir. Bugün içinde bulunduğumuz durumda, Türk futbolu dibi görmüş durumda. Yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım."

"Başka takımların maçlarını kötü yöneten hakemlerin aldığı cezalarla, Galatasaray'ın maçını kötü yöneten hakemler farklı ceza alıyor. Galatasaray maçını kötü yöneten hakemler ertesi hafta maç alırken, diğer takımların maçlarını kötü yöneten hakemler uzun süre ceza alıyor."

"Liyakatsiz insanlar karar alıyor"

"İsimler değişiyor ancak hatalar değişmiyor. Liyakatsiz insanlar, kulüplerin geleceğini düşünmeden mevcut düzende karar alabiliyor. Kararların kişilere göre alındığınızı görüyoruz. Biz kulüp olarak bu durumun değişmesi için masaya koyduk. Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Galatasaray'ın bağırmaktan, çağırmaktan farklı bir misyonu var."

"Bildiklerimizi açıklarsam, yer yerinden oynar" dedim. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin konuştuğu şeyi kendiniz anlatamazsınız. Kendi söylediklerimi ve bunlara verilen cevapları, bu kişiler anlatabilirler. Suçun bir cezası vardır, suç kişiye ve kuruma göre değişmez. Ceza verilecekse herkese aynı şekilde ceza verilsin."

"TFF'yi istifaya davet etmiyorum"

"Türk futbolu için Galatasaray'ın çok büyük bir misyonu var. TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. 5 senelik planımızın önündeki tek engel futbolu yönetenlerdir."

"Popüler TFF başkanı istemiyoruz"

"Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı. Bundan sonra gelecek federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum. Kuralları bilen ve herkese eşit uygulayabilen biri olmalı"

"Türki Milli Takımı bizim bizim milli takımımız"

"Hakem hataları futbolcularımızı etkiliyor. Verilen ya da verilmeyen kararlarla oyuncular etkileniyor. Haklı rekabetin olmadığını düşünüyorlardır. Türki Milli Takımı bizim milli takımımız. Milli Takım konusunu hiç konuşmadık. Galatasaray camiası Milli Takım'a futbolcu verdiği için gurur duyuyor. Tam tersi Milli Takım'ın bütün oyuncularını biz vermek isteriz. Milli Takım'ın performansını aşağı çekecek kararlar almamız mümkün değildir."

"TFF içinde iki grubun seçim çalışması var. Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Yönetimi, bugün itibariyle TFF'de yapılan görüşmelere ve kişilere samimiyeti yoktur. Onların söyledikleri şeylere güvenip, harekete etmeyeceğiz."



