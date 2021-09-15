Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni transferlerin yıllık ücretlerini ve ödenen bonservisleri açıkladı. Paylaşılan tabloda, 11 transfer için toplam 24.2 milyon Euro bonservis ödendiği görüldü. Halil Dervişoğlu için kiralama bedelinin ise 1 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Futbolculara ödenen maaşlar ve bonservis ücretleri

Futbolcu giderleri düşürüldü...

Burak Elmas yaptığı açıklamada "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon avroydu bu sene 48.2 milyon avroya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon avroya inecek." ifadelerini kullandı. Bu arada teknik ekibe 4.6 milyon Euro ödendiği de resmen açıklanmış oldu.