Galatasaray Başkanı Burak Elmas derbi maçta yaşanan hakem hataları nedeniyle Riva TFF binasında... Elmas, TFF ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Tüm kulüp başkanlarını davet ettik"

Kısa bir açıklama yapan Elmas, "Çok açık bir konuşma yapacağız. Diğer tüm kulüp başkanlarına buraya geleceğimizi ve kendilerinin de katılmasını arzu ettiğimizi belirttik. Umarım onların da pozitif iradesi olur ve ciddi problemlerin çözümlerini acil olarak bulabiliriz. Bazı başkanlar vakitleri olmadığını yoksa seve seve katılacaklarını söylediler. Ben buradan çıktıktan sonra zaten tüm kulüp başkanlarına konuşmamızı, görüşmemizin detaylarını aktaracağım. Bu şeffaflıkta bir görüşme olmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elmas'ın görüşmeye maç görüntüleri ve bazı dosyaların yer aldığı bir çantayla geldiği görüldü...

TFF ile görüşmeye Galatasaray 2. Başkanı Polat Bengiserp ile gelen Elmas, toplantı sonrası yeniden konuşacağını söyledi.