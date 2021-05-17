Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, seçimler yapılana kadar futbol takımının yapılanmasıyla ilgili kararların Fatih Terim tarafından alınmasını ve çalışmaların vakit kaybetmeden başlaması çağrısında bulundu.

İşte Burak Elmas'ın Galatasaray yönetim kuruluna yaptığı çağrı!

2021 yılı olağan seçimli genel kurulumuzun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi sonucu, Haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır.

Bugünden başlayarak, yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlannin uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir.

Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir.

Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır.

Seçim takvim ve çalışmalarının, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarın ki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararı almanızı öneriyorum.

Eşref Hamamcıoğlu da açıklama yaptı!

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarını, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları için çağrıda bulundu.







