Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi. Mayıs ayının sonunda yapılacak Galatasaray Başkanlığı için adaylığını açıklayan Burak Elmas konuyla alakalı olarak "İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın yaptığı paylaşım...

Avrupa futbolundaki köklü değişimi uzun zamandır izliyoruz. İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz. Galatasaray'ın âli menfaatleri, marka değeri ve kuruluş misyonu neyi gerektiriyorsa, onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.









Elmas, bu paylaşımı Ali Sami Yen'in fotoğrafıyla birlikte yaptı. Fotoğrafta Ali Sami Yen'in "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" sözüne de yer verildi.









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