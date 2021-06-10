20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray , 2 transferini yarın açıklayacak. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe 'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, bugün iki futbolcu için imza töreni düzenleyecek.

6 milyon TL garanti ücret alacaklar

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.

Kasımpaşa'da 64 resmi maçta görev alan Aytaç, 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.

Göztepe formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan, 13 golle skora katkı sağladı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel