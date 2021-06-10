Son dakika! Galatasaray Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferini açıklıyor
Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray, yeni sezon öncesinde ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızlı ekip, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.
20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray , 2 transferini yarın açıklayacak. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe 'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, bugün iki futbolcu için imza töreni düzenleyecek.
6 milyon TL garanti ücret alacaklar
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.
Kasımpaşa'da 64 resmi maçta görev alan Aytaç, 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.
Göztepe formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan, 13 golle skora katkı sağladı.
Yakup Çınar / Fanatik Özel