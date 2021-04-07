Son dakika | Galatasaray - Aytaç Kara transfer gerçekleri!

Beşiktaş'a gol attıktan sonra disiplinsiz tavırları nedeniyle kardo dışı kalan Aytaç Kara'nın yeni sezondaki takımı belli oldu. Galatasaray devre arasında kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer operasyonu nasıl gerçekleşti?

*Galatasaray devre arasını bu transferi bitirmek istedi ancak Kasımpaşa Kulübü bonservis talep edince sezon sonu beklame kararı alındı.

*Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği doğrultusunda Aytaç Kara transferinde devreye girdi ancak Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştığını belirterek bu teklifi kabul etmedi.

*Aytaç Kara'nın Galatatasaray'ı tercih etmesinde en büyük rolü teknik direktör Fatih Terim oynadı.









3 YILLIK SÖZLEŞME!

Galatasaray sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aytaç Kara'nın yıllık 5-6 milyon TL civarına imza atması bekleniyor.

NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımın tek golünü atan Aytaç Kara maç sonunda Sportif Direktör Serkan Reçber ile tartışmıştı. Bu tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği ve oyuncunun bu nedenle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Aytaç Kara Süper Lig'de bu sezon 26 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Galatasaray'ın Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek Salih Uçan için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi!

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



