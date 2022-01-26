Galatasaray , 21 yaşındaki orta sahası Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor'a kiraladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu bir başka Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'da kiralık geçiren Atalay, 29 maçta 3 gol, 2 asistle skor katkısı vermişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maçta toplam 19 dakika sahada kalan genç oyuncu, skor katkısı yapamadı.

Galatasaray'ın ardından Ümraniyespor da transferi duyurdu. Kırmızı Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Galatasaray’dan Atalay Babacan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atalay’a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, Atalay'ın yanı sıra Beşiktaş 'ın 20 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu Ajdin Hasic'i de kadrosuna kattı.







